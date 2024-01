Ferito un uomo con un colpo sparato dalla pistola del deputato di FdI Pozzolo

Il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato ferito ad una gamba da un proiettile partito accidentalmente dalla pistola, regolarmente detenuta, dal deputato vercellese di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo. La versione del parlamentare: “La pistola è mia ma non sono stato io a sparare”.

Nel biellese un uomo è stato ferito a una gamba con un colpo partito dalla pistola del deputato di FdI Emanuele Pozzolo.

Il fatto, raccontato dall’edizione online de La Stampa, è accaduto ad una festa di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza, comune del Biellese dove è sindaca Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario. Secondo una prima ricostruzione il deputato Pozzolo si era recato alla festa con la sua mini-pistola, ma secondo quanto ha detto non sarebbe stato lui a far partire inavvertitamente il colpo. Il parlamentare FdI ha un regolare porto d’armi.

“L’arma è mia ma non ho sparato io”

“In merito all’incidente accaduto la notte di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza, confermo che il colpo di pistola – da me detenuta regolarmente – che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare” ha dichiarato Pozzolo interpellato telefonicamente sulla vicenda.

La vicenda confermata dal sottosegretario Delmastro. L’uomo rimasto ferito non è in pericolo di vita

A confermare l’accaduto a La Stampa è stato lo stesso sottosegretario Delmastro, sostenendo di non essersi accorto di nulla. L’uomo rimasto ferito, 31 anni, è stato ricoverato in ospedale: dimesso durante la giornata, ha riportato una prognosi di pochi giorni. Secondo quanto riferisce l’Ansa, la Procura di Biella sta svolgendo accertamenti sull’accaduto, insieme ai carabinieri. Pozzolo, che invece aveva atteso l’arrivo del 2024 in casa con la famiglia, era passato per un saluto.