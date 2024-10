Con una mossa inattesa, l’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Ilaria non è “una martire”, ma “una comune criminale” è quanto ha scritto il portavoce per le relazioni internazionale del governo ungherese Zoltan Kovacs su X, dopo che l’europarlamentare italiana ha denunciato il tentativo dell’Ungheria di farle revocare l’immunità parlamentare. “Il fatto che tu ti comporti come se fossi una sorta di vittima qui non è solo sconcertante ma anche assolutamente disgustoso”, ha scritto Kovacs, rispondendo direttamente a Salis.

Caso Salis, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità all’eurodeputata italiana

“Lasciamelo chiarire di nuovo: non sei stata arrestata per le tue ‘opinioni politiche’, sei stata arrestata e processata per episodi di aggressione armata contro cittadini ungheresi innocenti!”, ha scritto ancora il portavoce del governo di Viktor Orban. “Tutta questa messinscena – ha concluso – è una farsa, non sei una democratica e non sei una martire. Sei una comune criminale”.