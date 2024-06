“Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata. Non è stata punita. L’11 di questo mese rappresenterà le sue tesi e valuteremo, ma certamente a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita”. Lo ha detto l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, alla Festa dell’Innovazione del Foglio a Venezia, riferendosi alle polemiche sul caso Scurati.

“Io ho mandato un whatsapp a Bortone con il quale la invitavo a mandare in onda il monologo di Scurati. Che poi dovesse andare gratuitamente o meno, questa è solo una delle infinite scelte che si prendono. Nessuno avrebbe impedito quel monologo. Lui non è venuto perché non veniva pagato. Ne era consapevole Bortone e anche la redazione”. Sergio ha poi negato che per punizione siano state ridotte le puntate del programma di Bortone: “I palinsesti per la prossima stagione saranno presentati ai vertici venerdì della prossima settimana. Nessuno dei vertici è a conoscenza dei palinsesti. Quindi è una notizia che non esiste in questo momento”.

Poi, per non farsi mancare nulla, ha affrontato il tema del futuro rinnovo dei vertici di Viale Mazzini. “Un anno fa mi è stato chiesto di completare il mandato di tre anni con l’uscita di Fuortes. Io ho accettato ed ho nominato come dg Giampaolo Rossi, che stimavo e continuo a stimare. Ora lui sarà il prossimo amministratore delegato e io sarò il prossimo dg. Non c’è nessun problema”.

Dichiarazioni che sono immediatamente diventate virali, scatenando la reazione del Partito democratico. “Le frasi dell’ad della Rai Roberto Sergio contro la giornalista Serena Bortone sono semplicemente vergognose. È l’arroganza di un potere che è diventato censura e intimidazione”. Questo quanto afferma il senatore del Pd e membro della Commissione di Vigilanza Rai, Francesco Verducci.

“Di Roberto Sergio peraltro ricordiamo perfettamente le uscite social contro l’azienda Rai (ai tempi di un Sanremo) e in altro contesto contro il suo collega direttore Andrea Vianello. Quindi evidentemente per lui vale tutto. Altri invece vanno licenziati”. “In realtà è evidente il tentativo di Sergio di coprire la censura contro Scurati. Nessuno ha ancora dato una risposta valida sul perché il contratto di Scurati venne annullato una volta che i vertici vennero a conoscenza dei contenuti del monologo. Ed è chiaro il tentativo di Sergio di preparare il terreno all’epurazione di Serena Bortone, rea di autonomia e pluralismo. Sergio attacca una giornalista che ha agito nell’interesse della credibilità e dell’autonomia del servizio pubblico, prerogative che a Sergio evidentemente danno fastidio”.