Castellone attacca Meloni: Sul Pnrr siamo alla farsa

Dopo tanta fatica per conquistare i fondi europei, il Pnrr rischia davvero di naufragare. A lanciare l’allarme è la vice presidente M5S del Senato. Maria Domenica Castellone, che non le manda a dire e attacca Giorgia Meloni & C. che non prestano attenzione a Scuola, Ambiente e Sanità, evidentemente preferendo concentrarsi su altro.

Il Pnrr rischia davvero di naufragare. A lanciare l’allarme è la vice presidente M5S del Senato, Maria Domenica Castellone

“Questo Governo sembra in totale confusione e rischia di perdere i 209 miliardi di euro ottenuti da Giuseppe Conte in Europa. Anziché lavorare per spendere queste risorse fondamentali per Scuola, Ambiente e Sanità sembra invece impegnato ad affossare il Reddito di Cittadinanza e Decreto Dignità abbandonato così le famiglie povere e favorendo il precariato selvaggio” ha spiegato la senatrice pentastellata. Cosa ancor più grave, sempre secondo la vicepresidente del Senato, le destre non sembrano rendersi conto di quanto sta accadendo.

“Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo più volte proposto al governo un tavolo condiviso per il Piano di ripartenza e resilienza al fine di dare il nostro contributo per spendere tutti i fondi del Pnrr e in modo giusto per il nostro Paese” continua la pentastellata. Ma “il governo ha rifiutato questa nostra proposta di collaborazione” e “a questo punto è chiaro che la responsabilità ricade totalmente su di loro, così come il rischio di perdere 209 miliardi che erano stati ottenuti da noi”, conclude la Castellone.