Il centrodestra voterà Maria Elisabetta Alberti Casellati (qui il suo profilo) nella votazione di oggi. La conferma è arrivata al termine del vertice del centrodestra di questa mattina alla Camera. L’intesa sul nome della seconda carica dello Stato, prevede che l’alleanza punterà sul nome Casellati a partire dalla votazione al via alle 11 e nella possibile replica pomeridiana, se la Camera deciderà di procedere con due votazioni.

“I grandi lettori di Forza Italia voteranno Elisabetta Alberti Casellati. Tutti siamo chiamati a mobilitarci – questa è l’indicazione del presidente Berlusconi, che non so se farà un comunicato per andare a cercare tra tutti i grandi elettori consensi per andare a vincere” ha detto nel corso del vertice il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. Linea confermata in un successivo Tweet: “Oggi il centrodestra unito voterà per Elisabetta Casellati, Presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Una donna ma soprattutto una figura istituzionale di alto profilo”.

“Maria Elisabetta Alberti Casellati è la seconda carica dello Stato. Non é che quelli di sinistra hanno il timbro per dire se le persone sono qualificate o meno” ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, arrivando a Montecitorio. “Questo è il vizio di questa vicenda. La sinistra – ha aggiunto l’esponente azzurro – ha il monopolio dei giudizi morali che esprime in maniera ostile nei confronti di chiunque non appartenga alla sua area, e questo è un modo sbagliato. Uno può avere una preferenza ma questo modo apodittico nei confronti di esponenti politici istituzionali è sbagliato. Lo dica di Cassese piuttosto”.

“Mi sembra che offrire la seconda carica dello Stato non sia un atto eversivo. Speriamo ci siano i voti” ha detto il presidente della Regione Liguria ed esponente di Coraggio Italia, Giovanni Toti, arrivando a Montecitorio. Rischio franchi tiratori? “I franchi tiratori ci sono sempre…”.