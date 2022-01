Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale? Figli, marito curriculum e partito

Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale? Da sempre è una fedelissima di Berlusconi ed è stata inserita nel toto nomi come possibile nuovo Capo dello Stato.

Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale: vita privata

I suoi tanti nomi fanno di lei una “nobile”. Maria Elisabetta Alberti Casellati è nata a Rovigo il 12 agosto del 1946. Si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Ferrara e in Diritto Canonico nella Pontificia Università Lateranense e ha iniziato la carriera di ricercatrice universitaria per il settore “Diritto canonico ed ecclesiastico“. Inoltre, la Casellati è specializzata in cause di richiesta di annullamento dei matrimoni alla Sacra Rota.

La sua carriera politica invece inizia con Forza Italia, nell’anno della sua fondazione (1994), Maria Casellati è stata eletta per la prima volta al Senato proprio nel 1994, per poi ricoprire nel 2018 il ruolo di presidente del Senato dopo una trattativa tra FI, Fratelli d’Italia e Lega.

Origini calabresi della Casellati

Le origini della Casellati o meglio della sua dinastia e famiglia sono legati alla Calabria. In particolare, per via della parentela con la famiglia Alberti(Vincenzo Alberti era suo padre) dinastia di marchesi con base a Pentedattilo. Secondo i gossip politici si dice che la Casellati con la sua famiglia frequenti ancora la Calabria per le vacanze.

Addirittura, una sera d’estate del 1971, la Casellati indossò da giovane la fascia di “Miss Palizzi”, in Calabria. Una notizia rivelata dal sindaco del comune reggino.

Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale: figli

La Casellati è sposata e ha due figli: il maschio, Alvise, è un direttore d’orchestra mentre Ludovica, ha scelto la carriera di avvocato.

Ludovica Casellati è anche la fondatrice di Viagginbici.com, magazine incentrato sul turismo sostenibile e nel 2017 ha ideato l’Oscar italiano del cicloturismo. È anche responsabile del progetto Luxurybikehotels.com creato appositamente per fornire indicazioni a ciclisti in cerca di hotel di lusso in cui sostare. Dal 2018 Ludovica è anche editore di Viaggi del Gusto, importante testate dedicata al turismo e all’enogastronomia.

Maria Elisabetta Alberti Casellati e Ludovica Casellati finirono nella bufera mediatica nel 2005, quando Maria Casellati divenne sottosegretario del ministero della Salute e sua figlia fu nominata Capo della segreteria di un sottosegretario di Stato, cioè di sua madre.

Alvise Casellati si laurea come i genitori e come la sorella in Giurisprudenza. Nel 2000 Alvise si trasferisce a New York e tre anni dopo viene ammesso all’Ordine degli avvocati dello Stato di New York e in Italia. Nel 2007, dopo essere stato ricoverato a causa di un grave problema di salute, sceglie definitivamente la strada della musica. Si iscrive alla Julliard e prosegue i suoi studi continuando a specializzarsi fino al 2011, quando ha l’occasione di dirigere il suo primo concerto italiano al Teatro La Fenice di Venezia, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Marito: curriculum

Maria Elisabetta Alberti Casellati è sposata con l’avvocato Giambattista Casellati. Dunque, anche il marito della Casellati ha nel suo curriculum professionale una ricca carriera da avvocato. Il marito di Alberti Casellati è un importante avvocato di Padova e discende da una famiglia nobile tra le più importanti della provincia di Rovigo.

Il marito della Casellati è stato coinvolto in un contenzioso tributario con il Comune di Adria, in provincia di Rovigo: l’Amministrazione gli contesta di non aver pagato complessivamente 145mila euro di Ici (comprese sanzioni e interessi) fra il 2005 e il 2012.

Partito politico

Maria Elisabetta Alberti Casellati è una storica iscritta di Forza Italia. La sua carriera politica è iniziata proprio nell’anno di fondazione di Forza Italia (1994). Nella sua carriera politica ha sempre seguito la figura di Silvio Berlusconi.

Rieletta per la terza volta al Senato nelle politiche del 2006, durante la XV legislatura ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del gruppo al Senato. Nel 2008, nel 2013 e nel 2018 viene rieletta al Senato. Proprio nel 2018 viene anche scelta e eletta come presidente del Senato diventando la prima donna a ricoprire questa carica. Il 2018 è stato un anno molto intenso politicamente, perché tra l’altro Mattarella le ha affidato un mandato esplorativo per la composizione di un possibile governo tra il centro destra e il Movimento 5 Stelle.