Champions League 2023-24 arriva con la nuova stagione ed ecco qual è la programmazione televisiva per seguire le partite delle italiane ma non solo. Il 19 e 20 settembre le migliori squadre europee scendono in campo per la prima partita del girone.

Champions League 2023-24, dove vedere le partite in tv e streaming?

La Champions League ritorna con la sua magia e le tante partite dei gironi. Per seguire le gare delle 4 italiane e di tutte le altre impegnate nella competizione europea più importante ci sono diverse piattaforme e abbonamenti. Sky e Mediaset Infinity presentano nei loro pacchetti la possibilità di vedere in esclusiva quasi tutte le partite perché la migliore gara del mercoledì va solo su Prime Video. Inoltre, in chiaro su Canale 5 va ogni martedì una partita.

Dove vedere le partite di Napoli, Inter, Milan e Lazio il 19 e 20 settembre in Champions

Nel primo turno dei gironi di martedì 19 e 20 settembre scendono in campo le 4 squadre italiane. Milan e Newcastle si giocherà a San Siro martedì 19 settembre, con calcio d’inizio ore 18:45 e sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La Lazio sfida alle ore 21 l’Atletico Madrid e sarà possibile seguirla in diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su Now e Infinity+.

Braga-Napoli si gioca mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21:00 al Estadio Municipal di Braga, in Portogallo. Il match si potrà seguire su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252) ma anche su Mediaset Infinity. Real Sociedad-Inter si disputerà sempre alle ore 21 e si può seguire in esclusiva solo su Prime Video.