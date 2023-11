Chi è Indi Gregory e perché le verrà conferita la cittadinanza italiana

Chi è Indi Gregory? Indi è la neonata inglese che è gravemente malata di una patologia ritenuta incurabile. Alla piccola è stata appena conferita la cittadinanza italiana.

Chi è Indi Gregory

Indi Gregory è la neonata inglese di 8 mesi gravemente malata per una patologia mitocondriale incurabile. Ricoverata al Queen Medical Center di Nottingham, un giudice dell’Alta corte di Londra ha negato il trasferimento della piccola in Italia per curarsi. “Non c’è nulla che suggerisca che la prognosi di Indi Gregory sarebbe modificata in modo positivo dal trattamento dell’ospedale italiano”, ha dichiarato il giudice Peel.

Perché le verrà conferita la cittadinanza italiana

Per fare in modo che la piccola possa essere trasferita in Italia per curarsi le è stata conferita la cittadinanza italiana. Il Cdm ha conferito la cittadinanza alla piccola sulla base dell’articolo 9 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, “in considerazione dell’eccezionale interesse per la comunità nazionale ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici”.

“Il mio cuore si riempie di gioia perché gli italiani hanno dato a me e mia moglie Claire speranza e fiducia nell’umanità. Gli italiani hanno dimostrato attenzione alle cure in modo amorevole e sostegno. Vorrei solo che nel Regno Unito fosse lo stesso”, ha commentato il padre della neonata, Dean Gregory.

Leggi anche: Sibilla Barbieri è morta ricorrendo al suicidio assistito in Svizzera, l’accusa di Capato alla Regione Lazio: “Violenza di Stato”