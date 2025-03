Chi è Kirsty Coventry, dal nuoto alla politica: è la prima donna e la prima africana eletta presidente del Cio

Kirsty Coventry è la nuova presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio). La 41enne ex nuotatrice dello Zimbabwe è la prima donna a sedere al vertice dello sport mondiale. Il suo nome è noto agli appassionati di sport non tanto per il suo ruolo di ministra dello Sport nel suo Paese, quanto per i suoi tantissimi successi nel nuoto tra Olimpiadi e mondiali.

Accreditata del supporto del presidente uscente Thomas Bach, Coventry ha sbaragliato a sorpresa i sei concorrenti già dal primo turno di voto dell’Assemblea Cio in corso a Costa Navarino, in Grecia, superando subito il quorum necessario di 49 preferenze. “Sono particolarmente orgogliosa di essere la prima donna presidente del Cio, e la prima africana. Oggi è stato rotto un tetto di cristallo”, ha affermato commentando il risultato. Ma chi è Kirsty Coventry?

Chi è Kirsty Coventry, tra nuoto e politica

Coventry ha 41 anni ed è nata ad Harare, in Zimbabwe. La sua formazione sportiva è però avvenuta negli Stati Uniti, dove si è trasferita anche per ragioni politiche e per la sua opposizione al regime di Robert Mugabe. Coventry è cresciuta sportivamente in Alabama ma non ha mai abbandonato il suo impegno politico. Tanto da diventare ministra per la Gioventù e lo Sport nel 2018, una volta terminata la sua attività da nuotatrice.

I successi tra Olimpiadi e mondiali

Coventry è stata per anni una delle più grandi interpreti del nuoto mondiale, con tanti successi nel dorso e nei misti. I suoi grandi successi sono iniziati alle Olimpiadi di Atene 2004, quando ha portato a casa un oro, un argento e un bronzo. Quattro anni dopo si è ripetuta a Pechino, con un oro e tre argenti. Poi è stata portabandiera per il suo Paese a Londra 2012 e a Rio 2016.

Tanti i successi anche a livello di mondiali, con tre ori e cinque argenti. A cui aggiungere i quattro ori e un bronzo nei mondiali in vasca corta, tutti nell’edizione di Manchester 2008. Proprio quello è stato uno dei periodi più brillanti della sua carriera, tanto da aver detenuto il primato del mondo dei 200 dorso tra il 2008 e il 2012.