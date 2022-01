Chi era Marisa Chiazzese, moglie di Sergio Matterella? Malattia e cause della morte

ì5847

Marisa Chiazzese era la moglie di Sergio Mattarella morta nel 2012 in seguito a un tumore. Questo il motivo per cui dal momento della sua nomina, nel 2015, come Presidente della Repubblica, Sergio Matterella è sempre stato accompagnato dalla figlia Laura, agli eventi istituzionali.

Chi era Marisa Chiazzese moglie di Sergio Mattarella

La riservatezza della coppia e la prematura morte di Marisa Chiazzese fanno sì che poco si sappia della compagna di vita del Capo dello Stato. Riservata e estremamente analitica Marisa Chiazzese, anche lei palermitana, era figlia dell’accademico Lauro Chiazzese, ex rettore dell’Università di Palermo, docente di diritto romano e deputato della Consulta Nazionale fino al giugno 1946.

I due, coetanei, si erano conosciuti e sposati a Palermo nel 1966 prima di trasferirsi a Roma a causa degli impegni politici di Matterella. Marisa Chiazzese era la sorella della moglie del fratello di Sergio, Piersanti Mattarella ucciso per mano di Cosa Nostra nel 1980.

Marisa Chiazzese malattia e causa della morte

Marisa Chiazzese è morta il 1 marzo del 2012 a Castellammare del Golfo dove ha trascorso i suoi ultimi anni di vita stroncata a causa di un tumore. Il Presidente Sergio Matterrella l’ha ricordata durante una Giornata nazionale della ricerca sul Cancro con queste toccanti parole:

“Per seguire la persona a me più cara al mondo, ho trascorso a più riprese numerose settimane in ospedali oncologici. Sarebbe auspicabile che ogni tanto le persone in buona salute trascorressero qualche giorno in visita negli ospedali, perché il contatto con la sofferenza aiuterebbe chiunque a dare a ogni cosa il giusto posto nella vita”.



Successivamente alla sua morte è stata Laura (Mattarella) ad accompagnare suo padre in tutti gli eventi ufficiali divenendo così di fatto la first lady italiana.