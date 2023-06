Chi sono Micaela Gelera e Fabrizio D’Ascenzo, nuovi commissari di Inps e Inail

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato il dpcm con il quale nomina i commissari straordinari di Inps e Inail. Una firma attesa alla fine di maggio, dopo l’approvazione del decreto con il quale si è deciso di procedere con il commissariamento dei due enti.

Per l’Inps la scelta del governo è ricaduta su Micaela Gelera, per l’Inail si è invece deciso per il nome di Fabrizio D’Ascenzo. I nomi sono stati scelti dopo una lunga trattativa all’interno della maggioranza. Ma chi sono i due commissari appena nominati dal governo?

Chi è Micaela Gelera, nuova commissaria dell’Inps

Per l’istituto di previdenza la scelta del governo Meloni è ricaduta su Micaela Gelera, attuaria ed esperta di welfare. Gelera è nata a Roma nel 1972 ed è considerata molto vicina alla ministra del Lavoro, Marina Calderone. La neo-commissaria è consulente della cassa di previdenza dei consulenti del lavoro.

Chi è Fabrizio D’Ascenzo, nuovo commissario dell’Inail

Per quanto riguarda l’Inail, il nome deciso dal governo è quello di Fabrizio D’Ascenzo, preside della facoltà di Economia all’Università Sapienza di Roma. Anche D’Ascenzo è romano, ha 56 anni ed è un professore universitario: oltre a essere presidente della facoltà, è anche direttore del master in Europrogettazione e professioni europee ed è presidente del Consiglio di corso di laurea magistrale in Economics and Communication for management and innovation.