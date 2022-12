Ciao Darwin, gli imputati assolti nel processo del concorrente Gabriele Marchetti finito paralizzato

Ciao Darwin, gli imputati assolti nel processo nato dopo l’incidente che ha visto coinvolto in negativo un concorrente durante le registrazioni del programma. Tuttavia, nonostante il concorrente è finito paralizzato, per il giudice il fatto non sussiste.

Ciao Darwin, gli imputati assolti

Nel processo, con al centro un incidente verificatosi in una puntata del programma Ciao Darwin, ha visto tutti gli imputati assolti. Erano accusati di lesioni personali gravissime i due rappresentati della società Rti, produttrice della trasmissione che andava in onda su Canale 5, il titolare della società produttrice dell’attrezzatura utilizzata per il gioco e la titolare della società che doveva selezionare i concorrenti del programma.

Secondo l’accusa, il concorrente che ha avuto la peggio nell’incidente, non era stato formato nel modo corretto per partecipare al gioco, né informato bene sui rischi che correva. Inoltre, l’attrezzatura non era stata realizzata correttamente. A partire dal fondo dell’acqua che, sempre stando all’accusa, aveva una profondità inadeguata per riuscire ad attutire eventuali cadute. Tuttavia, per il giudice «il fatto non sussiste».

Gabriele Marchetti finito paralizzato

L’incidente è avvenuto nell’aprile del 2019 durante le registrazioni della trasmissione di Canale 5, quando il concorrente Gabriele Marchetti rimase gravemente ferito dopo essere caduto al gioco dei rulli. Il concorrente, 54enne all’epoca dei fatti, a causa di quella caduta è rimasto paralizzato. Il gioco consisteva nel riuscire a superare una serie di rulli dentro una grande piscina. Marchetti perse l’equilibrio e precipitò violentemente sul fondo rigido, battendo testa, collo e schiena. Dopo l’incidente Marchetti aveva comunque ricevuto un risarcimento dalla società di produzione, mentre a quanto ha detto in varie interviste non ha mai ricevuto le scuse personali di Paolo Bonolis, conduttore del programma.

Leggi anche: Che c’è di nuovo, giovedì 1 dicembre su Rai 2: temi ed ospiti del programma di Ilaria D’Amico