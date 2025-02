Clean industrial deal, l’Ue presenta il piano da 100 miliardi per l’industria pulita

Si chiama Clean industrial deal ed è un piano che vuole tenere insieme il sostegno alla competitività dell’industria europea e l’accelerazione sul fronte della decarbonizzazione. La Commissione Ue ha presentato un patto che prevede la mobilitazione di oltre 100 miliardi a breve termine per sostenere una manifattura più pulita nell’Unione europea, finanziando la transizione green. L’importo comprende anche un miliardo di euro di garanzie nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale.

Clean industrial deal, ecco il piano Ue

L’obiettivo è di porre il tema della decarbonizzazione al centro di un “potente motore di crescita”, fornendo inoltre più certezze agli investitori europei. Il piano per l’industria pulita conferma l’impegno di far diventare l’Ue decarbonizzata entro il 2050, concentrandosi soprattutto su due settori: le industrie ad alta intensità energetica e le tecnologie pulite, ritenute “fondamentali per la trasformazione industriale”. Per le industrie la necessità, secondo la Commissione europea, è quella di un sostegno urgente per decarbonizzare ed elettrificare.

A questo patto per l’industria si affiancherà anche un piano d’azione per l’industria dell’automotive, atteso per marzo, e uno per l’acciaio e i metalli, che dovrebbe essere annunciati in primavera. Inoltre sono previste specifiche azioni riguardanti l’industria chimica e delle tecnologie pulite. Le proposte verranno presentate nel dettaglio nei prossimi mesi e andranno di pari passo con misure di semplificazione degli oneri e delle responsabilità delle imprese riguardo alla catena di approvvigionamento. Tornando ai target ambientali fissati dall’Ue, resta l’obiettivo di una riduzione del 90% delle emissioni al 2040.