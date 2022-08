Clemente Mastella presenta il suo partito a km 0 e pubblica il numero di telefono: “Io sono l’unico politico che risponde”

Clemente Mastella e il numero di telefono condiviso: secondo il primo cittadino di Benevento è l’unico politico che risponde a telefono. I politici italiani continuano a inventarsi nuovi canali per arrivare agli elettori, troppe volte stravaganti più che concreti.

Mastella presenta il suo partito a km 0

Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Europeisti, alla presentazione dei candidati della sua formazione politica alle elezioni del prossimo 25 settembre ha portato un cartello con su scritto il suo numero di telefono personale. Un modo sicuramente stravagante per fare campagna elettorale. “Noi siamo un partito a km 0. Il mio simbolo è Mastella Noi di Centro Europeisti”.

Mastella ha commentato anche le ultime vicende della politica nazionale: “La vittoria del centrodestra? Per il suicidio politico di Letta temo di sì. Si è suicidato da solo”. Poi, ha continuato il sindaco di Benevento: “Per competere – ha detto – bisogna fare come l’Ulivo, dove eravamo tutti assieme appassionatamente, anche se con difficoltà di realizzazione di impianti programmatici, ma facemmo un unico programma. Qui ci sono invece programmi distonici, tiene dentro Fratoianni ed esclude i 5 Stelle, una cosa incredibile. Questo campo larghissimo si è ridotto a un campetto nemmeno di periferia”.

Mastella non è stato invitato al Meeting di Rimini e coglie l’occasione per farlo presente a tutti: “Se uno vuole fare una cosa seria – ha detto – invita tutti, anche quelli come me magari. Io sono stato invitato quando ero ministro, invece oggi no. Non me ne frega nulla, debbo dire la verità, non è che mi interessa partecipare al meeting. Però se fai una democrazia seria, devi invitare tutti, o il primo giorno magari inviti quelli che hanno maggiore capacità di ascolto elettorale, poi gli altri giorni inviti anche quelli più modesti. Questa è la democrazia, dovrebbero anche osservarla al meeting di Rimini, peraltro in una condizione di natura legata al mondo cattolico, nel senso che anche gli ultimi devono essere consacrati nel dato dell’eguaglianza come tale, questo è il Vangelo ma evidentemente da quelle parti questo Vangelo non viene praticato”

Clemente Mastella e il numero di telefono: “Io sono l’unico politico che risponde”

Non solo parole quelle di Mastella che è passato ai fatti condividendo il suo numero di telefono. Un politico h24 non si era mai visto né sentito ma oggi con Mastella si può. “Chiunque in Campania, in Italia, ovunque, può chiamarmi e io rispondo, per esigenze – ha chiarito però Mastella – che riguardano i problemi di natura elettorale, programmi elettorali o fatti che possono riguardare attività di natura politica. Nessun leader in Italia dà il suo numero di telefono, io do il mio numero personale“.

Ecco il coraggioso Mastella che su un cartello scrive il suo numero di telefono, facendo la storia della politica italiana. “Voglio fare una cosa che non fa nessuno, nessun leader politico risponde al telefono, io rispondo direttamente e questo è il mio numero: 335.5930411“.

