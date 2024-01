Colpo di pistola a Capodanno, Bonelli: “Fontana valuti provvedimenti nei confronti di Pozzolo e Delmastro”

Il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in una lettera al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, chiede di verificare con urgenza “l’adozione di provvedimenti nei confronti dei deputati Pozzolo e Delmastro e in particolare sul rifiuto di sottoporsi a test richiesti dalle Forze dell’Ordine”. La richiesta è riferita alla vicenda del colpo di pistola partito, durante una festa di fine anno nel Biellese, da una pistola regolarmente detenuto dal parlamentare di FdI Emanuele Pozzolo che ha ferito un uomo.

Bonelli chiede al presidente della Camera Fontana l’adozione di provvedimenti nei confronti dei deputati Pozzolo e Delmastro

“Chiedo al ministro Piantedosi di chiarire oggi se l’On. Pozzolo si sia realmente rifiutato di fare il test alcolemico e il test dello stub – scrive ancora Bonelli nella lettera inviata a Fontana -, utilizzando la sua immunità parlamentare. Se questo comportamento fosse confermato, ci troveremmo di fronte a un esercizio inaccettabile di arroganza e di abuso delle prerogative da parte di un deputato: l’immunità serve per proteggere il parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni e non certo per nascondere i reati come quello di omesso controllo”.

“Piantedosi ha il dovere di confermare o smentire l’accaduto”

Piantedosi, ha aggiunto il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, “ha il dovere di confermare o smentire l’accaduto e, se non lo farà oggi, chiederemo che venga in Aula per rispondere a una mia interrogazione. Intanto Giorgia Meloni che dice?”.

Leggi anche: Colpo di pistola a Capodanno, Pozzolo si è rifiutato di sottoporsi al test dello stub. Il deputato di FdI ha fatto ricorso all’immunità parlamentare