Come aiutare l’Ucraina? Le donazioni e come ospitare profughi ucraini

Come aiutare l’Ucraina durante la guerra contro la Russia? Quali donazioni è possibile effettuare e come si possono ospitare i profughi ucraini?

Come aiutare l’Ucraina? Alcune associazioni a cui poter indirizzare le donazioni

Chiunque desideri aiutare l’Ucraina nei giorni drammatici della guerra scaturita lo scorso giovedì 24 febbraio a seguito dell’invasione del Paese da parte della Russia può contribuire attraverso donazioni. In questo contesto, infatti, oltre alle numerose manifestazioni per la pace che si stanno tenendo in tutto il mondo (Russia compresa), sono tante le associazioni e le organizzazioni che si sono attivate per fornire aiuti all’Ucraina.

Tra le associazioni alle quali è possibile destinare donazioni al fine di supportare la popolazione e l’esercito ucraino, figurano:

Come ospitare i profughi ucraini? Le decisioni dell’UE e dell’Italia

Non solo donazioni: l’Unione Europea ha deciso di aprire le sue porte ai profughi ucraini. La decisione ufficiale è prevista per il prossimo giovedì 3 marzo 2022. In relazione agli oltre 4 milioni di sfollati attesi dall’UE e alla loro accoglienza, la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, ha dichiarato: “Tra i Paesi membri dell’UE c’è un ampio sostegno all’applicazione della direttiva per la protezione temporanea degli sfollati ucraini”.

Per garantire la protezione temporanea ai profughi, l’UE ha intensione di erogare un permesso di soggiorno della durata di un anno, che potrà essere esteso a due, a tutti i cittadini ucraini che presenteranno una richiesta di protezione ad uno degli Stati membri.

In questo contesto, anche l’Italia ha deciso di procedere all’accoglienza dei profughi, nonostante al momento non siano presenti flussi organizzati. La catena dell’accoglienza, tuttavia, ha già cominciato a muoversi. In Trentino e in Veneto, infatti, sono stati accolti i primi rifugiati.

Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ad esempio, ha spiegato come vengono accolti gli sfollati che giungono dall’Ucraina: “C’è chi si è fatto raggiungere al confine da amici e parenti partiti dal Veneto per poi essere portati in Regione. Altri hanno organizzato piccole comitive con destinazioni ben precise, ovvero da chi sapevano potesse dargli ospitalità, altri ancora hanno usato la propria auto per mettersi in salvo con la famiglia”.