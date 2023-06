Come si svolgeranno i funerali di Berlusconi

I funerali di Silvio Berlusconi si svolgeranno mercoledì 14 giugno alle ore 15 al Duomo di Milano. Saranno funerali di Stato, alla presenza anche del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A celebrarli sarà monsignor Mario Delpini, arcivescovo del capoluogo lombardo.

Per la giornata di mercoledì 14 è stato indetto anche il lutto nazionale. Non ci sarà la camera ardente, annullata per motivi di ordine pubblico, con l’allestimento solamente nella villa di Arcore per pochi intimi. I funerali di Stato, invece, sono previsti per legge per gli ex capi di governo e le spese sono a carico dello Stato. Molto spesso, però, non sono stati celebrati funerali di Stato, preferendo forme private.

I funerali di Stato per Berlusconi

Per i funerali di Stato si prevede una modalità specifica: il feretro è contornato da sei carabinieri in alta uniforme e sono previsti “onori militari al feretro all’ingresso del luogo della cerimonia e all’uscita”. Tra i casi più recenti di funerali di Stato per esponenti politici, sono stati predisposti per Ciriaco De Mita, Carlo Azeglio Ciampi, Giulio Andreotti e Francesco Cossiga.

Il lutto nazionale

La proclamazione di una giornata di lutto nazionale è invece una novità per un ex presidente del Consiglio. Fu previsto, invece, per ex presidenti del Consiglio, ma anche della Repubblica, come Giovanni Leone e Carlo Azeglio Ciampi. In occasione del giorno di lutto nazionale, le bandiere dei palazzi istituzionali vengono tenute a mezz’asta e vengono cancellati gli impegni in agenda per gli esponenti del governo.

Chi parteciperà ai funerali di Berlusconi

Come detto, ai funerali dell’ex presidente del Consiglio parteciperà il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ci sarà, ovviamente, la famiglia di Berlusconi con la compagna Marta Fascina. Ci saranno, certamente, diversi personaggi del mondo politico e dello spettacolo. Per quanto riguarda il governo, ci si attende la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei suoi vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Più diversi altri ministri ed esponenti del governo (ne sono attesi 32). L’Ue verrà rappresentata dal commissario all’Economia Paolo

Gentiloni.

Le altre informazioni

Sarà possibile seguire il funerale anche sui maxi-schermi allestiti appositamente in piazza Duomo. La bara di Berlusconi sosterà sul sagrato della cattedrale solo per pochi minuti.