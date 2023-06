Berlusconi, mercoledì i funerali di Stato al Duomo di Milano: ci sarà Mattarella

Per Silvio Berlusconi si celebreranno i funerali di Stato: si terranno mercoledì nel Duomo di Milano. Per il momento non sono stati resi noti l’orario né chi presiederà le celebrazioni, ma è arrivata la conferma ufficiale dei funerali che si terranno nel capoluogo lombardo in cui Berlusconi, deceduto oggi all’ospedale San Raffaele. Al funerale sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mercoledì i funerali di Stato per Berlusconi, ci sarà anche Mattarella

Secondo quanto si apprende, infatti, Mattarella parteciperà ai funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio che è deceduto nelle ultime ore dopo il ricovero avvenuto venerdì. Berlusconi è morto all’età di 86 anni, dopo il ricovero legato ad accertamenti per la leucemia mielomonocitica cranica di cui soffriva da tempo e che l’ha portato a un lungo ricovero tra aprile e maggio. I funerali di Stato spettano, solitamente, ai presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, oltre che ai ministri deceduti durante la permanenza in carica. Mattarella ha rinviato la riunione del Consiglio supremo di Difesa, convocato per domani: si terrà dopo i funerali.