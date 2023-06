È morto Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è morto. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nelle ultime ore, quando era ricoverato da quattro giorni all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, le condizioni di salute del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio erano “gravissime”.

Berlusconi è morto, condizioni aggravate nelle ultime ore: i figli arrivati al San Raffaele

Durante la mattinata erano arrivati al San Raffaele tutti i figli, tranne Luigi (l’ultimo). Le condizioni si sarebbero aggravate, secondo quanto filtra, nelle ultimissime ore. Lo stato di salute di Berlusconi sarebbe peggiorato dopo la notte e forse anche per questa ragione al San Raffaele sono arrivati i figli Marina, Pier Silvio, Eleonora e Barbara. Il ricovero è avvenuto venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia di cui Berlusconi soffre da tempo.

Fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, chi era Silvio Berlusconi

La figura di Silvio Berlusconi resterà per sempre legata alla seconda Repubblica in Italia. Dopo i suoi successi da imprenditore, è celebre la sua discesa in campo nell’ottobre del 1993. Che lo ha portato a fondare Forza Italia e a diventare nel 1994 presidente del Consiglio dopo la vittoria elettorale.

Da quel momento in poi Berlusconi è stato protagonista indiscusso della storia politica italiana, tanto da ricoprire più volte l’incarico di presidente del Consiglio: è tornato a Palazzo Chigi, dopo la breve esperienza del 1994 terminata solamente un anno dopo, nel 2001 (fino al 2006) e di nuovo nel 2008 (fino al 2011) con le dimissioni che hanno poi portato alla formazione di un governo tecnico in piena crisi economica.

Dopo la sua decadenza dal Senato, Berlusconi è tornato a ricoprire cariche elettive nel 2018, quando è stato eletto parlamentare europeo. Con le elezioni politiche del 2022 è invece tornato al Senato, proprio la stessa Aula che aveva votato la sua decadenza. Negli ultimi mesi le sue condizioni si erano però aggravate, con il ricovero (durato un mese e mezzo) dovuto a una leucemia. Dopo le dimissioni dall’ospedale di maggio, Berlusconi era stato nuovamente ricoverato venerdì 9 giugno.