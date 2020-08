Commercio estero, le previsioni post covid e il ruolo della Germania come primo partner italiano

Gli esperti conoscono bene l’importanza del commercio estero per il nostro Paese, anche e soprattutto a fronte dell’emergenza sanitaria che ha praticamente riscritto molte delle logiche commerciali ormai consolidate. In questo contesto è fondamentale cercare di comprendere quali saranno le prossime evoluzioni, ed è per questo che conviene valutare alcune analisi sul futuro, soffermandosi anche sul ruolo commerciale che la Germania rappresenta per il nostro Paese.

Il futuro del commercio estero e gli effetti del covid

Per l’economia italiana le esportazioni sono fondamentali, dunque il commercio estero diventa una risorsa della quale non si può fare a meno. Chiaramente l’arrivo del covid ha portato molte difficoltà economiche non solo alla Penisola, ma anche agli altri principali paesi europei.

Uno dei riflessi negativi più importanti è stato l’impatto sulle esportazioni, che comunque si vedrà soprattutto nei mesi a venire. Il 2019 aveva infatti messo a registro una crescita dell’export superiore al 2%, rispetto al 2018. I primi mesi del 2020 avevano aumentato ulteriormente le aspettative, con un incremento oltre il 4%. I primi rallentamenti erano stati evidenziati sin dai primi giorni di marzo, soprattutto tenendo in considerazione la situazione con la Cina. Purtroppo, l’impatto del virus, stando alle previsioni, annullerà di fatto i passi in avanti mossi negli ultimi tre anni dall’Italia.

In sintesi, si stima che la Penisola tornerà ai livelli del 2019 soltanto nel 2022, con la ripresa che partirà comunque nel 2021. Ritornando alla situazione attuale, gli esperti prevedono che il 2020 si chiuderà con una contrazione dell’export intorno al -12%.

La Germania e il suo ruolo come partner commerciale

La Germania rappresenta da anni uno dei primi partner commerciali per l’Italia, se non il più importante in assoluto. Dunque, è logico temere un forte contraccolpo legato al covid, confermato dal timore che alcune aziende tedesche hanno manifestato negli ultimi mesi. Inoltre, il 2019 non aveva registrato dei passi in avanti rispetto al 2018, come invece era accaduto con altri paesi. Per quanto concerne il 2020, il calo principale riguarderà la richiesta di prodotti e servizi made in Italy da parte delle aziende tedesche. Il 60% circa teme infatti delle conseguenze al proprio business, derivanti appunto dall’emergenza sanitaria.

Quello tedesco rimane però una delle principali destinazioni del commercio estero per le aziende italiane dei principali. Dunque non bisogna scoraggiarsi, perché oggi fare affari con l’estero è più semplice: se da un lato ci pensa la rete internet e le nuove tecnologie ad accorciare le distanze, dall’altro anche il fattore linguistico può essere superato più facilmente, se si sta cercando un traduttore di tedesco oggi esistono servizi specializzati come Global Voices ad esempio, che assicurano un’alta professionalità e un ottimo risultato.

Prima di concludere, è comunque il caso di sottolineare quanto segue: Italia e Germania sono legate da un filo commerciale molto solido e durevole, con una filiera ben strutturata. Di conseguenza, una volta superate del tutto le difficoltà legate agli strascichi della pandemia, ci si aspetta un veloce ritorno alla normalità anche per quanto riguarda i rapporti commerciali e le esportazioni.

contenuto redazionale