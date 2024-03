Con il Giubileo Roma si rifa il look: la mappa delle strade che verranno asfaltate nella Capitale

Roma si rifa il look in vista del Giubileo. Lo abbiamo già sentito dire più volte, con decine – se non centinaia – di cantieri aperti in tutta la città: monumenti ristrutturati, nuove gallerie e zone pedonali, musei in rifacimento e chi più ne ha più ne metta. Ora possiamo dirlo anche per le strade della Capitale, pronte a essere sistemate prima dell’arrivo dei pellegrini.

Il piano del Campidoglio riparte con nuovi investimenti: 95 milioni di euro, per piccole e grandi vie e un totale di 50 chilometri da rifare, in un tempo massimo di sei mesi. I lavori sono già partiti su alcune strade, come la via Casilina (all’altezza del Pigneto), via di Tor Bella Monaca e via della Stazione di Cesano. Ma il piano è molto più amplio e presto verrà esteso a diverse zone.

I lavori notturni

Come sottolinea l’assessora capitolina ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, già da tempo ormai i lavori avvengono spesso in orari notturni per contenere i disagi alla circolazione e per evitare le contestazioni dei residenti. Un sistema che ha costi maggiori, come ammette la stessa assessora, ma che permette di chiudere i cantieri in tempi più rapidi, con meno interferenze sulla vita di tutti i giorni. Per la felicità dei cittadini che, spiega ancora la responsabile dei lavori pubblici, neanche si accorgono dell’intervento se non la mattina dopo, quando vedono la strada riasfaltata.

I lavori per le vie della Capitale sono iniziati da tempo e procedono, secondo Segnalini, spediti in vista del Giubileo: “Abbiamo superato il 50% dei lavori programmati e stiamo procedono con regolarità”. E in effetti sono già stati riqualificati oltre 450 chilometri della grande viabilità su un totale di circa 800. Ma ora bisogna dare un’ulteriore accelerazione in vista del Giubileo, in modo da riqualificare tutte le strade sia più centrali che periferiche. Soprattutto dove finora gli interventi sono stati carenti.

La mappa delle strade da rifare per il Giubileo

Per il Giubileo ci sono i 9,6 milioni per i lavori affidati all’Anas per la via Prenestina (oltre il raccordo), via Polense, via Ardeatina, via del Divino Amore e via della Cecchignola. In questi casi si prevede il risanamento della pavimentazione stradale e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Si continuerà fino a settembre con la riqualificazione profonda di diverse zone, ovvero il rifacimento dell’asfalto, della segnaletica, dei tombini e delle caditoie. I lavori riguarderanno via Santa Maria di Galeria, via della Stazione di Cesano e viale di Baccanello. Poi si arriverà alla Tangenziale Est, tra via del Foro Italico e circonvallazione Salaria, per una spesa complessiva di 6 milioni. A cui si aggiungono i 7,5 milioni di via Cristoforo Colombo. E poi, ancora, non mancheranno i lavori a via Terenzio, via Ovidio, via Orazio, via Cicerone.

Gli interventi non riguarderanno solo il classico rifacimento dell’asfalto, perché nel piano del Campidoglio c’è anche la sostituzione dei sanpietrini sulle strade storiche, con l’obiettivo di chiudere tutti questi lavori entro l’estate. Riqualificazione che si affiancherà a quella di tante altre vie, come via dei Corridori, via Rusticucci e Borgo Sant’Angelo.

C’è poi un altro capitolo relativo agli investimenti: parliamo di quelli sulla sicurezza delle strade. Nello specifico si punta ad adeguare le barriere di protezione su diverse vie, molte delle quali particolarmente trafficate e vaste: via Laurentina, via Nomentana, via Tuscolana, via del Mare, via di Donna Olimpia, via Salaria, via Anagnina, via Appia Nuova, via Leone XIII, via dei Fiorentini. Insomma, la Capitale si rifa il look, per un investimento – tra i fondi del Giubileo e quelli proprio del Campidoglio – che in totale supererà il miliardo di euro in tutta la consiliatura.