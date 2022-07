La sindaca di Terracina, Roberta Tintari, è stata arrestata oggi nell’ambito di una operazione dei carabinieri. La prima cittadina del comune pontino, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia, è accusata di turbata libertà degli incanti e falso. Insieme alla Tintari sono finiti in manette il presidente del Consiglio comunale, Gianni Percoco, l’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Cerilli e due tecnici della stessa amministrazione.

La sindaca di Terracina Roberta Tintari è accusata di turbata libertà degli incanti e falso

Con Roberta Tintari sono finite ai domiciliari altre 5 persone e altre sette sono state interdette dai pubblici uffici. Tra le ipotesi di reato anche quella di corruzione. L’indagine dei carabinieri e della Capitaneria di Porto di Terracina, coordinata dalla procura di Latina, riguarda le concessioni balneari e il settore del demanio marittimo.

Coinvolto nell’inchiesta anche l’ex vicesindaco di Terracina Pierpaolo Marcuzzi

Alla sindaca Roberta Tintari, in particolare, è contestato un episodio di turbata libertà degli incanti in relazione alla gestione dell’arenile comunale. Insieme a lei, per fatti che risalgono al 2019, è coinvolto anche l’ex vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi, già arrestato a gennaio scorso.