Congedo parentale, cosa cambia per la madre e il padre: ecco tutte le novità

Congedo parentale: ci sono delle novità importanti per le madri e padri che decidono di avere dei figli. Una normativa che mette l’Italia a passo del resto dell’Unione Europea. Ecco in dettaglio cosa è previsto e cambia.

Congedo parentale, cosa cambia

L’Italia si mette al passo dell’Europa per quanto riguarda il congedo parentale. La prima direttiva Ue recepita punta “a promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare”.

Le cose sono cambiate come stabilito dall’ultimo(22 giugno) decreto voluto dal Consiglio dei Ministri, che sottolinea come il diritto si estende, per entrambe le categorie, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, dietro accertamento dell’Asl

Per la madre e il padre: ecco tutte le novità

Ecco, di seguito, le novità previste sia per la madre sia per il padre: