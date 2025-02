In Congo peggiora la guerra civile e il Regno Unito ha deciso di sospendere gli aiuti al Ruanda reo di appoggiare i ribelli M23

Si aggrava la guerra civile in Congo: il Regno Unito sospende gli aiuti al Ruanda, accusato di sostenere i ribelli M23, responsabili di numerose stragi di civili. Il governo di Keir Starmer ha annunciato che, in segno di protesta, cesserà di partecipare agli eventi organizzati dal governo ruandese.

Ma non è tutto. Londra ha anche minacciato sanzioni contro Kigali se non interromperà immediatamente il suo supporto al gruppo ribelle M23, che nelle ultime settimane ha occupato le città di Goma e Bukavu e sta ora lanciando una pesante offensiva per ottenere il controllo della regione orientale della Repubblica Democratica del Congo, ricca di minerali.

Secondo esperti delle Nazioni Unite, i ribelli ricevono anche il supporto di circa 4.000 soldati ruandesi. Ieri, il Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) del Regno Unito ha dichiarato che ridurrà i rapporti con il governo di Kigali a causa del suo coinvolgimento nell’offensiva dei ribelli.

“Il Regno Unito chiede un’immediata cessazione delle ostilità, l’accesso umanitario, il rispetto del diritto internazionale umanitario, un impegno concreto nei processi di pace guidati dall’Africa e il ritiro di tutte le Forze di difesa del Ruanda dal territorio congolese”, ha affermato il dipartimento.

Il governo britannico ha inoltre annunciato la sospensione della partecipazione di alto livello agli eventi organizzati dal governo ruandese, nonché il blocco degli aiuti finanziari a eccezione di quelli destinati ai “più poveri e vulnerabili”. Saranno inoltre limitate le attività di promozione commerciale. Le licenze di esportazione per la Ruanda Defence Force sono attualmente in fase di revisione e l’addestramento dei suoi soldati è stato sospeso. Il Regno Unito, ha poi precisato il dipartimento, potrebbe coordinarsi con i partner internazionali per l’introduzione di nuove sanzioni contro Kigali.

“Il Ruanda potrebbe avere problemi di sicurezza, ma è inaccettabile risolverli militarmente. L’unica soluzione possibile a questo conflitto è politica. Incoraggiamo la Repubblica Democratica del Congo a impegnarsi in un dialogo inclusivo con l’M23”, si legge ancora nel comunicato.

La scorsa settimana, il governo britannico ha convocato il massimo diplomatico del Ruanda nel Regno Unito, l’Alto Commissario Johnston Busingye, per esprimere le proprie preoccupazioni sul conflitto.