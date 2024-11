Connessione in fibra fino a 100 giga: da Open Fiber la prima sperimentazione in Italia

Open Fiber, con il supporto di Nokia, sperimenta per la prima volta in Italia la velocità di connessione in fibra fino a 100 giga.

Per la prima volta in Italia Open Fiber sperimenta la velocità di connessione in fibra fino a 100 giga. Grazie al supporto di Nokia, l’azienda italiana testa una velocità record che può aprire la strada a nuove applicazioni e servizi innovativi.

In partnership con Nokia, Open Fiber è il primo operatore wholesale only in Europa e il primo operatore di telecomunicazioni in Italia a testare velocità record di connessione in fibra ottica, arrivando fino a 100 Gbps.

L’azienda sta realizzando una rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) su scala nazionale, progettata per soddisfare le esigenze di provider di servizi, consumatori e imprese. Questa infrastruttura garantisce a tutti una rete moderna e capace di sostenere le tecnologie digitali del futuro. Con le tecnologie PON (Passive Optical Network) di nuova generazione sviluppate da Nokia, Open Fiber potrà offrire ai suoi clienti soluzioni flessibili e scalabili, in grado di adattarsi a ogni necessità: dalla gestione di applicazioni cloud e siti web ad alto traffico, fino alla connessione di aziende che necessitano di banda ultra-larga per la trasmissione di dati.

La sperimentazione di Open Fiber

La sperimentazione si basa sull’attuale rete in fibra a 10 Gbps di Open Fiber e dimostra come diverse tecnologie PON possano coesistere sulla stessa infrastruttura, aumentando la capacità della rete senza bisogno di ulteriori interventi strutturali. Durante i test sono state anche valutate nuove applicazioni, come soluzioni per la sanità e l’industria, che richiedono velocità elevate, latenza ridotta e una trasmissione dati affidabile per connettersi in tempo reale al cloud.

Nokia si distingue come l’unico fornitore in grado di supportare tutte le tecnologie PON di prossima generazione: 10 Gbps, 25 Gbps, 50 Gbps e di dimostrare anche le future soluzioni a 100 Gbps Questo offre ad operatori come Open Fiber la possibilità di scegliere le soluzioni più adatte, in base alle esigenze di mercato, ai tempi di implementazione e ai modelli di business.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti in questa sperimentazione, che non solo dimostrano la qualità e l’innovazione della nostra rete, ma aprono la strada a un mondo di nuove possibilità – afferma Nicola Grassi, direttore Technology di Open Fiber -. Le velocità raggiunte e la flessibilità delle soluzioni Nokia rappresentano una base solida per sviluppare servizi innovativi in settori strategici come industria, sanità, istruzione, oltre al supporto per le reti mobili di nuova generazione 5G e 6G e all’evoluzione del cloud computing verso gli edge data center. Questo progetto è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno nel costruire una rete pronta per le sfide future, capace di creare valore per tutta la società”.