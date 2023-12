Consigli dal mondo sulla gestione del frigorifero

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più importanti in cucina, essenziale per conservare in modo sicuro gli alimenti e prolungare la loro freschezza. Tuttavia, spesso sottovalutiamo l’importanza di una corretta gestione e pulizia. Gli esperti concordano sul fatto che seguire alcune pratiche chiave può fare la differenza nel mantenere gli alimenti al massimo della loro qualità e prevenire lo spreco. Il primo consiglio da prendere in considerazione è quello di acquistare un prodotto che abbia una classe energetica performante se si vogliono evitare problemi di funzionamento, ricorrenti manutenzioni e, soprattutto inutili sprechi. Tra i principali fornitori online di elettrodomestici si distingue per l’ampia offerta di prodotti Vieffetrade.

Di seguito alcuni consigli fondamentali per una corretta gestione del frigorifero.

Organizzazione strategica dello spazio

Gli esperti sottolineano l’importanza di un’organizzazione strategica dello spazio all’interno del frigorifero. Una disposizione oculata degli alimenti può contribuire a mantenere una temperatura uniforme e a prevenire la contaminazione incrociata. In generale, si consiglia di collocare gli alimenti più deperibili, come carne e latticini, sulle mensole centrali, dove la temperatura è costante. Le verdure e la frutta possono trovare posto nei cassetti appositi, in cui manterranno la giusta umidità. Inoltre, assicurarsi che gli alimenti siano conservati in contenitori ermetici può prevenire odori indesiderati e prolungare la freschezza complessiva.

Temperatura ideale e controllo degli alimenti

Mantenere la temperatura giusta è essenziale per garantire la freschezza degli alimenti. Gli esperti raccomandano di impostare il termostato dei frigoriferi ad una temperatura compresa tra 0 e 4 gradi Celsius, mentre il congelatore dovrebbe essere mantenuto a -18 gradi Celsius. Monitorare regolarmente la temperatura con un termometro interno può aiutare a garantire il rispetto di queste linee guida. Inoltre, è consigliabile evitare di sovraccaricare il frigorifero, poiché un’eccessiva quantità di cibo può compromettere la circolazione dell’aria fredda. Sgombrare il frigorifero da cibo scaduto o in decomposizione previene gli odori sgradevoli e la proliferazione di batteri.

Gestione consapevole degli sprechi

La consapevolezza degli sprechi alimentari è un altro fattore su cui è doveroso concentrarsi. È fortemente consigliato controllare regolarmente la data di scadenza degli alimenti ed organizzare il frigorifero in modo da avere una chiara visibilità su ciò che contiene. Questo approccio non solo aiuta ad evitare che gli alimenti scaduti finiscano dimenticati in fondo all’elettrodomestico, ma facilita anche la pianificazione dei pasti: si utilizzano prima gli ingredienti più vicini alla scadenza. Imparare a conservare gli avanzi in modo appropriato, utilizzando contenitori ermetici, è un ulteriore passo verso una gestione consapevole degli sprechi alimentari.

Pulizia periodica e manutenzione

Spesso, erroneamente, si trascurano due aspetti: la pulizia regolare e la manutenzione dell’elettrodomestico. Gli esperti consigliano di pulire il frigorifero almeno una volta al mese per evitare la formazione di muffe e batteri. Rimuovere gli scaffali e i cassetti per una pulizia approfondita è essenziale. È bene utilizzare una soluzione di acqua e aceto o un detergente delicato per igienizzare le superfici interne ed assicurarsi di asciugare bene tutto prima di riporre gli alimenti. Inoltre, gli esperti suggeriscono di verificare periodicamente lo stato delle guarnizioni della porta, per assicurarsi che siano in buone condizioni e offrano una tenuta ermetica.

