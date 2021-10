Il Consiglio dei ministri ha approvato la delega fiscale. Non hanno votato i ministri della Lega che non hanno preso parte alla riunione. “La sostanza del Cdm di oggi – ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa (qui il video) – è stata la discussione e l’approvazione della delega fiscale. Vorrei puntualizzare che la legge è una legge delega e quindi è una legge generale che poi andrà riempita da contenuti con un ulteriore momento di confronto”.

“Nella legge delega – ha spiegato ancora il presidente del Consiglio – c’è una riformulazione del catasto, si procederà quindi anche ad una revisione delle rendite catastali. L’impegno è che nessuno pagherà di più o di meno. Le rendite restano invariate, è un’operazione di trasparenza ma non cambia l’imposizione fiscale sulle case e sui terreni”.

“La sostanza del Cdm di oggi – ha aggiunto Draghi – è stata la discussione e l’approvazione della delega fiscale. Vorrei puntualizzare che la legge è una legge delega e quindi è una legge generale che poi andrà riempita da contenuti con un ulteriore momento di confronto. Per l’esercizio della delega ci saranno otto mesi di lavoro. Si può avere la sensazione che questa sua l’ultima parola sul fisco ma per fortuna o purtroppo il processo non è così semplice, prenderà molti anni”.

“Il nostro sistema fiscale – ha spiegato il ministro dell’Economia, Daniele Franco – è stato disegnato 50 anni fa, nei primi anni ’70, dopodiché ci sono state molteplici innovazioni, ma il disegno va aggiornato. Il Parlamento nella prima parte dell’anno ha svolto un grandissimo lavoro di indagine e ricognizione, coagulato in un documento di sintesi che è il punto di partenza di questa delega”.

“Quello esaminato è un disegno di legge delega – ha detto ancora il ministro – con cui il governo chiede al Parlamento l’autorizzazione a emanare entro 18 mesi uno o più decreti delegati. La collaborazione su questa materia è assolutamente essenziale. La riforma è un’opportunità verso un sistema che sia più efficiente e meno distorsivo”.

Il sistema fiscale, che dovrebbe nascere dalla delega e dai conseguenti decreti delegati, ha spiegato ancora Franco, sarà “più efficiente e meno distorsivo”.