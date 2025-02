Consulta, dopo mesi di stallo in Parlamento è arrivata la fumata bianca sui quattro giudici della Corte Costituzionale

Dopo mesi di stallo, in Parlamento è arrivata la fumata bianca per l’elezione di quattro giudici della Consulta. I nomi scelti sono quelli già emersi nelle settimane precedenti: Francesco Saverio Marini, che ha ottenuto 500 voti; Massimo Luciani, con 505 preferenze; Maria Alessandra Sandulli, che ha raccolto 502 voti; e Roberto Cassinelli, con 503 voti. Tutti hanno raggiunto il quorum dei tre quinti dei componenti, necessario per l’elezione.

A proclamarli è stato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“Abbiamo trovato un accordo, siamo finalmente giunti a una soluzione. Alla fine, noi avevamo le idee più chiare delle forze di maggioranza, che sono arrivate all’ultimo”, ha commentato a caldo Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, riferendosi all’elezione dei quattro giudici della Corte Costituzionale.

A rispondergli, a distanza, è stata la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Elisabetta Gardini, che ha dichiarato: “L’elezione dei quattro giudici della Corte Costituzionale è l’ennesima conferma del senso di responsabilità istituzionale del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia. Ed è la risposta a quella sinistra che aveva cercato di attribuire a noi le responsabilità dello stallo”.

Ecco chi sono i nuovi giudici della Corte Costituzionale

Francesco Saverio Marini, 55 anni, di Roma è stato indicato da Fratelli d’Italia. Dal gennaio 2024 a oggi è stato consigliere giuridico di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, della quale è “Prorettore per gli affari giuridici”.

È componente e vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Il padre, Annibale, è stato presidente della Consulta per nove mesi, tra il 2005 e il 2006.

Roberto Nicola Cassinelli, 69 anni di Genova, è stato indicato da Forza Italia. È avvocato civilista e amministrativista, è stato deputato e senatore in diverse legislatura eletto con Forza Italia.

Massimo Luciani, 72 anni, di Roma è stato indicato dal Partito democratico. È professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza. È stato presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti per il triennio 2015-2018. È stato insignito del “Premio Sandulli” 2017.

Maria Alessandra Sandulli, 68 anni, di Napoli, è professore ordinario di diritto amministrativo e di giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi Roma Tre. È membro effettivo del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino. Figlia e allieva del Prof. Aldo Maria Sandulli, ne ha continuato la tradizione nell’insegnamento universitario e nell’attività scientifica e professionale.