Ancora un record di nuovi casi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, i contagi 144.243 in più, contro i 126.888 di ieri (leggi l’articolo) a fronte di 1.224.025 tamponi processati (ieri erano stati 1.150.352), con un tasso di positività che sale all’11,78% (ieri era 11,0%).

Le vittime sono 155, uno in meno di ieri, che portano il totale a 137.402 decessi dall’inizio dell’epidemia. Il numero dei ricoveri ordinari sale a 11.150 (+284 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.260 (+34), con 119 ingressi del giorno (ieri 134). I dimessi/guariti crescono di 22.579 unità, mentre gli attualmente positivi diventano 900.984 (+121.521) di cui 888.574 in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di nuovi casi si conferma la Lombardia con 41.458 davanti a Toscana (16.886), Campania (14.587), Piemonte (11.501) ed Emilia Romagna (10.167).