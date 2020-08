Contagi in deciso aumento. Individuati 642 positivi in 24 ore. Tornano a crescere i ricoveri, anche nelle terapie intensive. Nessuna regione è Covid free

Aumentano i contagi nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 642, infatti, i nuovi positivi, oltre 200 in più rispetto ai 403 di ieri. Si tratta del dato più alto dal 23 maggio. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 255.278. Si registrano anche ulteriori 7 decessi, con il numero delle vittime che sale quindi a 35.412. Il totale degli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, è di 15.360, di questi 866 sono ricoverati con sintomi, 66 si trovano in terapia intensiva (+8) e 14.428 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 71.095, per un totale di oltre 7,7 milioni. Non ci sono regioni con zero contagi. Il maggior numero di nuovi casi si è registrato in Lombardia con 91 positivi, seguita dall’Emilia Romagna con 76 e dal Lazio con 75. Le regioni meno colpite sono il Molise, con un solo caso individuato, e la Valle D’Aosta e la provincia di Trento con 2.