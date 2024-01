Conte a Meloni: “Tre anni fa tornavamo dall’Europa con 209 miliardi ora ci torniamo con un’ipoteca di miliardi di tagli ogni anno”

“Qual è il colmo per chi si definisce ‘patriota’? Fare la fine di Giorgia Meloni. Come ormai sapete la Presidente del Consiglio si è piegata a Germania e Francia per un accordo sul Patto di stabilità con cui all’Italia saranno imposti tagli e tasse per oltre 12 miliardi l’anno”. È quanto scrive in un post su Facebook, il presidente del M5S, Giuseppe Conte.

Conte: “Qual è il colmo per chi si definisce ‘patriota’? Fare la fine di Giorgia Meloni”

“Oggi finalmente in conferenza stampa – ha aggiunto Conte – non è potuta scappare dalle domande e la risposta è stata la seguente: “Sono soddisfatta – a condizioni date – dell’accordo che abbiamo fatto sul Patto di stabilità, chiaramente non è il Patto che avrei voluto io”.

“E allora perché ha detto sì?” afferma ancora il leader del Movimento. “Abbiamo un grosso problema a Chigi se la premier è ‘soddisfatta’ per 12 miliardi di tagli che rischiano di colpire come al solito i diritti, i servizi, la sanità e così via. Per il futuro dei nostri giovani abbiamo mandato a trattare in Europa una premier che dice ‘signor sì’ a quello che decidono altri Paesi per noi”.

“Il premier si è piegata a Germania e Francia per un accordo sul Patto di stabilità con cui all’Italia saranno imposti tagli e tasse per oltre 12 miliardi l’anno”

“Una Presidente – conclude Conte nel post – che china la testa di fronte ai partner europei con la stessa solerzia con cui non fa pagare 2 miliardi di tassa sugli extraprofitti alle banche. Se c’è una ‘cintura nera’ di prese in giro ai cittadini quella spetta di diritto a Giorgia Meloni. Tre anni fa tornavamo dall’Europa con 209 miliardi per l’Italia ora ci torniamo con un’ipoteca di miliardi di tagli ogni anno. Da ‘patrioti’ che erano “pronti” a tutto a nemici degli interessi dell’Italia basta poco: appena un anno di Governo”.

Leggi anche: “Da Meloni falsità e propaganda. Non è all’altezza”. Dopo la conferenza stampa il Pd attacca il premier: “Descrive il Paese dei balocchi, non ha contezza dei problemi”