Governo, Pd: “Da Meloni falsità e propaganda. Non è all’altezza”

“Ha risposto a domande senza rispondere al Paese. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a descrivere un Paese dei balocchi, ma non ha un minimo di contezza dei problemi dell’Italia, dalla sanità al lavoro”. È quanto affermano in una nota i capigruppo del Pd di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, commentano la conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Per i conti pubblici – osservano i dem – si affida al buon andamento dell’economia, rifiuta responsabilità diretta su questioni delicate come Mes, Patto stabilità e leggi sulla concorrenza. Pensa a un’Europa a la carte in cui l’Italia conta sempre meno. Gravi sono le falsità che continua a raccontare”.

“Dice che taglia le tasse con i risparmi alla spesa – aggiungono i due capigruppo del Pd -, ma si dimentica che la sua manovra è finanziata in deficit e solo per un anno. Offende l’intelligenza di tutti raccontando che la sua pessima riforma costituzionale non tocca i poteri del presidente della Repubblica”.

“Molta propaganda e attacchi ingiustificati all’opposizione”

“Come sempre – sostengono ancora Boccia e Braga – molta propaganda e attacchi ingiustificati all’opposizione. Sarà un anno complesso ha detto Meloni. Ma né lei, né il suo governo, sono all’altezza di quello che ci aspetta”.

Nel corso della conferenza stampa la Meloni si era rivolta direttamente il Pd, parlando delle Europee. “Mi impegno volentieri ad un confronto con Schlein – ha detto il premier -. Credo sia normale, giusto che il presidente del consiglio dei ministri si confronti con il leader dell’opposizione prima della campagna elettorale per le elezioni europee. Non mi sono mai sottratta non lo farò stavolta”.

