Conte: “Dal Governo la Manovra più recessiva degli ultimi anni”

Conte critica la Manovra: "State lavorando per arricchire sempre più i ricchi e impoverire sempre di più i poveri".

“Il governo sta confezionando la manovra di bilancio più recessiva degli ultimi anni”. È quanto ha ribadito oggi il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Meloni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo.

“Il punto più alto della sua incoerenza – ha detto ancora Conte -, e qui raggiunge l’acme, è la legge di bilancio. In campagna elettorale dichiaravate ‘siamo pronti’ e ora dite che avete avuto poco tempo per la manovra. Visti i risultati, viene da dire: meno male…”.

“Lei – ha detto Conte rivolgendosi al premier Meloni – sta confezionando la Manovra più recessiva degli ultimi ai anni. Ridimensionata qualsiasi misura di investimento, e lo spazio fiscale? Guardi che lo spazio fiscale è come il coraggio, se uno non ce l’ha non lo può trovare”.

“Vi accanite contro i fragili – ha aggiunto il presidente del M5S -, impoverite il certo medio, sdoganate l’evasione di cittadinanza: state lavorando in modo scientifico per arricchire sempre più i ricchi e impoverire sempre di più i poveri. Per i ricchi state stendendo tappeti rossi. Il buon Natale lei lo sta augurando solo a pochi privilegiati, speculatori e corrotti”.

