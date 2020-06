Continua il calo dei positivi, sono meno di 35mila. Ma ci sono 280 nuovi contagi, 194 dei quali in Lombardia. 65 le vittime nelle ultime 24 ore

Sono 280 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I pazienti ancora positivi al Covid-19, secondo l’ultimo bollettino sanitario diramato dal Dipartimento della Protezione civile, sono, invece, 34.730, con una decrescita di 532 assistiti rispetto a domenica. Continua, dunque, il calo dei positivi mentre c’è una leggera ripresa dei nuovi contagi (+83 rispetto a ieri) concentrati. per circa il 70%, in Lombardia (194 su 280).

Tra gli attualmente positivi, 283 sono ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 4 pazienti rispetto a ieri, altri 4.729 sono degenti con sintomi nei reparti ordinari, con un decremento di 135 pazienti, mentre 29.718 malati, pari all’86% del totale, si trovano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 65 in più (di cui 32 in Lombardia) e portano il totale a 33.964, ma non si sono registrati decessi in 11 regioni (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna). Il numero complessivo di guariti e dimessi sale, invece, a 166.584, con un incremento di 747 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi), i casi attualmente positivi sono: 19.319 in Lombardia, 3.866 in Piemonte, 2.282 in Emilia-Romagna, 1.080 in Veneto, 721 in Toscana, 248 in Liguria, 2.615 nel Lazio, 1.075 nelle Marche, 717 in Campania, 698 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 144 in Friuli Venezia Giulia, 632 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 56 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 77 in Calabria, 119 in Molise e 13 in Basilicata.