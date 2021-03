Continuano a crescere i nuovi casi di Coronavirus. Sono 26.824 e 380 i morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 7,3%

Continuano a crescere i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 26.824 (25.673 quelli di ieri) a fronte di 369.636 tamponi contro i 372.217 di ieri. E’ il dato più alto dal 27 novembre scorso. Il tasso di positività sale al 7,3% dal 6,9% di ieri. I morti sono 380 contro i 373 di ieri per un totale di 101.564 vittime dall’inizio dell’epidemia. Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere con 23.656 ricoverati nei reparti ordinari (+409) e 2.914 (+55) degenti nelle terapie intensiva con 226 ingessi del giorno. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 509.317 (+11.967), 482.747 (+11.503) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 14.443 in più. La regione con il maggior numero di nuovo contagi è sempre la Lombardia (6.262), seguita da Emilia Romagna (3.477), Piemonte (2.929), Campania (2.644) e Veneto (1.932).