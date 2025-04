La Corea del Nord rafforza la sua potenza militare in mare con un nuovo cacciatorpediniere da 5mila tonnellate. Kim Jong-un ordina di aumentare le capacità della marina per attacchi nucleari, in un contesto di crescenti tensioni internazionali.

La Corea del Nord ha effettuato un importante test militare sui nuovi sistemi d’arma installati a bordo del suo cacciatorpediniere di ultima generazione, denominato Choe Hyon. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale KCNA, sottolineando che le operazioni si sono svolte sotto la diretta supervisione del leader Kim Jong-un, il quale ha ordinato un’accelerazione dello sviluppo delle capacità nucleari della marina.

Il test, definito una “prova di applicazione in combattimento”, ha coinvolto il lancio di missili da crociera strategici supersonici, missili balistici tattici e altre armi d’attacco, oltre all’utilizzo dei cannoni da 127 mm. Il varo ufficiale del cacciatorpediniere è avvenuto lo scorso venerdì, come confermato dai media statali.

Kim Jong-un ha ribadito la necessità di perfezionare i sistemi d’arma per operazioni navali integrate nel più breve tempo possibile. “È giunto il momento di fare una scelta responsabile per accelerare l’armamento nucleare della marina”, ha dichiarato il leader nordcoreano, aggiungendo che tale passo è necessario per difendere “lo Stato e la sovranità marittima dalle minacce attuali e future”.

L’incremento delle capacità militari navali rappresenta un nuovo tassello nella strategia nucleare della Corea del Nord, che già lo scorso marzo aveva mostrato al mondo un sottomarino a propulsione nucleare in fase di costruzione. In quell’occasione, Kim aveva annunciato l’intenzione di espandere la presenza marittima nordcoreana “senza limitazioni geografiche”.

Durante il discorso tenuto in occasione del varo della nuova nave, Kim ha inoltre sollecitato la costruzione di ulteriori unità della classe Choe Hyon, incrociatori più grandi e nuovi tipi di navi da scorta, auspicando anche lo sviluppo futuro di sottomarini nucleari operativi.

Secondo l’agenzia Yonhap, il nuovo armamento testato dalla Corea del Nord mostrerebbe forti somiglianze con tecnologie militari russe, come i missili ipersonici Zircon e radar a scansione elettronica utilizzati dalla marina russa. Questi sviluppi potrebbero essere collegati al recente accordo di partenariato strategico firmato da Kim Jong-un e dal presidente russo Vladimir Putin, che prevede anche una cooperazione sul piano militare.

La nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord preoccupa la comunità internazionale, già allertata dall’intensificarsi delle esercitazioni militari nel Pacifico e dalle tensioni tra le grandi potenze. La scelta di potenziare la componente nucleare navale rappresenta una chiara sfida all’ordine internazionale e un ulteriore elemento di instabilità nella regione.