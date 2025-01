Dopo essere finito in stato di fermo, il presidente sospeso della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, continua a trincerarsi nel silenzio più totale. Per la seconda volta consecutiva, infatti, il leader di Seoul ha rifiutato di presentarsi per l’interrogatorio sul suo tentativo fallito di imporre la legge marziale. A riferirlo è l’agenzia di stampa Yonhap, riportando le parole del difensore del presidente sospeso. Secondo l’avvocato Seok Dong-hyeon “il presidente ha già dichiarato a fondo la sua posizione durante il primo interrogatorio del CIO e non vede alcuna ragione o necessità di rispondere a un ulteriore interrogatorio”.

Come noto, Yoon Suk-yeol da mercoledì si trova in un centro di detenzione di Seoul. Dopo il fermo, il leader è stato torchiato dagli investigatori con un interrogatorio che sarebbe durato oltre 10 ore.

Corea del Sud, il presidente Yoon Suk-yeol è in stato di fermo ma continua a rifiutare di sottoporsi a interrogatorio

I legali del presidente sospeso hanno presentato una richiesta al Tribunale distrettuale centrale di Seoul per rivedere la legalità della sua detenzione, ma la corte ha respinto il ricorso giovedì sera, mantenendolo in custodia. Il CIO sta preparando un mandato per arrestare formalmente Yoon, prima che scada stasera il termine del fermo preventivo di 48 ore.

Yoon è indagato per insurrezione in merito alla proclamazione della legge marziale del 3 dicembre scorso, che fu revocata dopo sei ore dall’Assemblea nazionale assediata dai militari. Parallelamente, il presidente è sottoposto a procedura d’impeachment: dopo il voto di destituzione arrivato dal parlamento, è in corso una processo di conferma dell’impeachment presso la Corte costituzionale.