Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.229 contagi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Eseguiti oltre 80mila tamponi, il doppio rispetto a ieri

Sono 1.229 (ieri erano 1.008), a fronte di 80.517 i tamponi, i nuovi contagi da Coronavirus e 9 (ieri erano 14) i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale delle vittime è di 35.633, i dimessi/guariti sono 214.645 (+695), mentre il totale degli attualmente positivi è di 39.712 (+525). I ricoverati con sintomi sono 2.222, di questi 201 (+4) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 37.289 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (176), Liguria (141), Lazio (139), Campania (136) ed Emilia-Romagna (125).