Coronavirus, il bollettino di oggi: 13.720 nuovi casi e 528 morti. Il tasso di positività risale al 12,3 per cento. Gli attualmente positivi sono 748.819

Sono 13.720 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 18.887), a fronte di 111.217 tamponi (ieri erano stati 163.550) con il tasso di positività che si attesta al 12,3%, ieri era dell’11,5%. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono 528 (ieri 564), per un totale di 60.606 vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 748.819 (-6.487), 714.913 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 30.524 (+133), 3.382 (-72) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 933.132, con un incremento di 19.638 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora il Veneto (2.550), seguito Emilia Romagna (1.891) e Lombardia (1.562).