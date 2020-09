Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.434 nuovi contagi e 14 morti. Quasi 96mila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore

Sono 1.434 (+64 rispetto a ieri) i nuovi contagi da Coronavirus isolati in Italia a fronte di quasi 96mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono, invece, 14 i decessi (+4) che portano il totale delle vittime a 35.577. Il totale dei dimessi/guariti è di 211.272 (+471), mentre il totale dei pazienti attualmente positivi è di 34.734 (+945). Sono, invece, 1.778 i ricoverati con sintomi, di questi 150 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono ancora 32.806 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono la Lombardia (218), la Campania (203), poi Lazio (175), Piemonte (112) ed Emilia Romagna (110).