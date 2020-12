Coronavirus, il bollettino di oggi: 16.308 casi e 553 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività torna a scendere

Nuovi casi di contagio da Coronavirus in diminuzione. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 16.308 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 17.992 di ieri. I tamponi effettuati sono 176.185 (ieri 179.800) con un tasso di positività che torna a scendere al 9,2% (ieri era risalito 10%). Le vittime sono 553 (ieri erano state 674), per un totale di 68.447 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Gli attualmente positivi sono 620.166 (-7.632), 592.018 dei quali si trovano in isolamento domiciliare (-7.192). I guariti sono 23.384 in più. In calo la pressione sulle strutture sanitarie: i pazienti in terapia intensiva sono 2.784 (-35) con 260 ingressi oggi, quelli ricoverati nei reparti ordinari con sintomi sono 25.364 (-405). La regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora il Veneto (3.834), seguita daLombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410) e Puglia (1.382).