Coronavirus, il bollettino di oggi: 18.236 casi e 683 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 9,8 per cento

Crescono leggermente i contagi da Coronavirus in Italia. Sono 18.236, in aumento rispetto ai 17.572 registrati ieri. Lievissimo incremento per i decessi, 683 (+3). Per quanto riguarda i nuovi guariti, sono 27.913. Calano gli attualmente positivi, 635.343 (+10.636), 606.061 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I contagi crescono nonostante un numero minore di tamponi processati in 24 ore: 185.320 (il giorno precedente ne erano stati effettuati quasi 200 mila). Risale ancora il rapporto tamponi/positivi al 9,8%.

Continua il trend in calo dei ricoveri, con 26.427 persone che si trovano nelle degenze ordinarie (-470). In significativa flessione anche le terapie intensive, che contano 2.855 ricoverati, 71 in meno in 24 ore. Anche i nuovi ingressi sono in riduzione, 183 (-8). Sul fronte delle regioni il Veneto registra ancora il numero maggiore di nuovi positivi (4.402), seguito da Lombardia (2.730) e l’Emilia Romagna (1.667).