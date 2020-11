Coronavirus, il bollettino di oggi: 33.979 casi e 546 morti nelle ultime 24 ore. Superate le 45mila vittime dall’inizio dell’epidemia

Diminuiscono i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 33.979 contro 37.255 di ieri, ma a fronte di un numero nettamente inferiore di tamponi processati 195.275 rispetto ai 227.695 di sabato. Il rapporto tra positivi-tamponi torna a salire arrivando al 17,4%, ieri era del 16,3. Stabile il numero dei decessi: 546 rispetto ai 544 di ieri, per un totale di 45.229 vittime dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 712.490 e di questi 677.021 (+23.290) si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 32.047 (+649 rispetto a ieri), di questi 3.422 in terapia intensiva (+116). I guariti/dimessi crescono di 9.376 unità. La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia con 8.060, seguita da Campania (3.771), Piemonte (3.682), Emilia-Romagna (2.822) e Veneto (2.792).