Coronavirus, il bollettino di oggi: 8.913 nuovi casi e 305 morti. Il tasso di positività sfiora il 15%

Sono 8.913 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10.407) a fronte di 59.879 tamponi (ieri 81.285) con un tasso di positività che sale ancora e si attesta al al 14,88% (ieri era al 12,8). Nelle ultime 24 ore sono stati 305 i decessi (ieri 261), per un totale di 71.925 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 581.760 (+819), 555.609 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.571 (+259), di cui 2.580 (0) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 7.813 in più. La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre il Veneto (3.337), seguita da Emilia Romagna (1.283), Lazio (997), Sicilia (682) e Piemonte (470).