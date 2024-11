Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulle elezioni USA? Questa la domanda che tanti si stanno ponendo mentre in America sono ancora in corso le operazioni di voto per decidere chi, tra Kamala Harris e Donald Trump, raccoglierà l’eredità di Joe Biden.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulle elezioni USA

Davanti a una partita che sembra destinata a un serrato testa a testa, a risultare particolarmente indicativi sono i sondaggi sui sette Swing State, ossia gli Stati tradizionalmente in bilico. Qui, stando alla media dei sondaggi pubblicata sul sito FiveThirthyEight, la candidata democratica Harris risulta in vantaggio di 0,8 punti in Michigan e di 0,6 in Wisconsin. Trump, invece, è dato in vantaggio del 2,5% in Arizona, di 1,5 punti in Georgia e in North Carolina, di 0,9 punti in Nevada e di 0,3 in Pennsylvania. Proprio quest’ultimo è considerato uno Stato chiave, tanto che tradizionalmente chi lo conquista riesce quasi sempre a vincere l’intera partita, perché permette di assegnare ben 19 voti elettorali.

Chi vince secondo i sondaggi

Insomma, stando alla supermedia, in cinque Swing State il tycoon appare in vantaggio con un risultato che se confermato gli garantirebbe l’elezione. Tuttavia, fanno notare gli esperti, i sondaggi presentano un certo margine di errore e al momento tutti gli Stati decisivi, a partire proprio dalla Pennsylvania, rientrano in questo parametro.