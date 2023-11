Cos’è l’ameba mangia cervello che ha ucciso una bambina di 10 anni?

Cos’è l’ameba mangia cervello che ha ucciso una bambina di soli 10 anni. La vicenda terribile è avvenuta dall’altra parte del mondo ma la notizia è diventata virale.

Cos’è l’ameba mangia cervello

Ameba mangia cervello come riporta il portale di Humanitas, rinomato polo ospedaliero italiano, è “l’agente che può causare la meningoencefalite amebica primaria, un’infezione acuta, fulminate e rapidamente fatale che colpisce il sistema nervoso centrale”. “Il suo ciclo vitale prevede tre stadi: un trofozoita, uno stadio temporaneo flagellato e una ciste”, sottolineano gli esperti di Humanitas. Il suo nome principale è Naegleria fowleri

Uccisa una bambina di 10 anni

Stefanía Villamizar González è la bambina di 10 anni che è stata uccisa dall’infezione. La piccola si trovava a a Santa Marta, una città situata sul Mar dei Caraibi in Colombia, dove trascorreva le vacanze con la famiglia.

La bambina dopo aver trascorso del tempo in un piscina, ha iniziato ad avvertire un intenso dolore all’orecchio, vomito e febbre. Inizialmente, l’episodio è stato trattato dai medici come una semplice otite e il dolore si è gradualmente attenuata. Tuttavia, nel giorni di giorni la bambina ha iniziato a stare nuovamente male. Poi sono cominciate le convulsioni ed è stata immediatamente ricoverata in pronto soccorso. Il 26 luglio le è stata diagnosticata la morte cerebrale, seguita da dichiarazione di decesso due giorni dopo.

