Un altro femminicidio a Parma: uccide la moglie con una mazza da baseball

Ancora un femminicidio. Questa volta a Parma, dove un uomo ha ucciso la moglie di 66 anni a colpi di mazza da baseball. L’omicidio è avvenuto questa mattina alle 9.30 in centro a Salsomaggiore Terme, paese in provincia di Parma.

La vittima, di nazionalità straniera, è stata aggredita dal marito che l’ha uccisa colpendola più volte al corpo e alla testa. Per la vittima non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi del 118: è morta sul posto dell’aggressione.

Ancora un femminicidio a Salsomaggiore Terme: fermato il marito

Il marito, dopo l’aggressione, è stato fermato dai carabinieri ed è stato portato in caserma, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato bloccato da una carabiniera che in quel momento non era in servizio: è intervenuta, da sola, dopo la richiesta di aiuto della vittima.

Poi la militare è stata aiutata dalla pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore che è subito arrivata sul luogo. Nonostante il tentativo di fermare l’aggressione da parte della carabiniera, per la vittima 66enne non c’è stato comunque nulla da fare.