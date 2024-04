Cospito, la Cassazione conferma: definitiva la condanna a 23 anni

La Cassazione conferma e rende definitive le condanne a 23 anni per Alfredo Cospito e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino.

Condanna definitiva a 23 anni di carcere per Alfredo Cospito. I giudici della VI sezione penale della Cassazione hanno confermato la penale responsabilità per l’ideologo anarchico in relazione all’attentato alla ex caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, nel 2006.

La Suprema corte ha anche ribadito la pena di 17 anni e 9 mesi per l’altra imputata nel processo, Anna Beniamino. In particolare gli ermellini hanno respinto il ricorso presentato dalla procura generale della corte d’appello di Torino e dichiarato inammissibili i ricorsi delle difese.

Confermata la condanna per Cospito

Così è stata confermata la sentenza emessa dai giudici di secondo grado torinesi. L’ex leader anarchico è attualmente detenuto al regime del 41 bis nel carcere di Sassari.

Nelle scorse settimane la Cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dai difensori di Cospito contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il carcere duro. Cospito ha già una condanna definitiva per l’attentato a Roberto Adinolfi, manager di Ansaldo Nucleare, avvenuto nel 2012.