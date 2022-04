Costo mascherine e tamponi alle stelle: perché è aumentato e a quanto può arrivare?

Costo mascherine e tamponi alle stelle: oltre al costo dello smaltimento dei prodotti di protezione, ecco che dal 1° aprile dovranno essere considerati possibili rincari dei prezzi dei prodotti di prevenzione da Covid.

Con la fine dello stato di emergenza, non ci sono solo alcune libertà riacquisite ma anche qualche problema da considerare. Infatti, c’è il serio rischio che i prezzi possano aumentare per mascherine chirurgiche, Ffp2 e tamponi in farmacia.

Dal 1° aprile “termina l’efficacia del protocollo d’intesa tra il ministro della Salute, il commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, e la normativa di riferimento che rendeva obbligatori prezzi calmierati e stabiliva modalità di esecuzione dei tamponi“.

Perché è aumentato e a quanto può arrivare

Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche “deve ritenersi che l’ordinanza 11/2020 pubblicata sulla G.U. 108/2002 emanata dal commissario Arcuri circa l’imposizione del prezzo calmierato a 0,50 euro al netto dell’Iva delle mascherine chirurgiche, non è più applicabile a decorrere dal 1 aprile 2022″. La circolare ricorda poi che “il prezzo calmierato dei dispositivi di protezione Ffp2 è stato stabilito in 0,75 euro Iva compresa per ciascun dispositivo nel Protocollo d’intesa del 3 gennaio 2022 la cui validità è esplicitamente prevista fino al 31 marzo 2022″.

I ragazzi tra i 12 e i 18 anni dal 1° aprile pagheranno 15 euro i tamponi rapidi in farmacia. Niente più sconto “maggiorato” a 8 euro. Per gli over 18 il prezzo calmierato di 15 euro dovrebbe restare in vigore. Il rischio che si possa tornare a prezzi che viaggiavano tra i 22 e i 35 euro prima dell’accordo nazionale. Dai farmacisti arrivano ad ogni modo rassicurazioni al riguardo.

Di fronte ai possibili rincari dei prezzi sia delle mascherine sia dei tamponi, è intervenuto Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma: “Stiamo invitando le farmacie a mantenere l’attuale prezzo calmierato sia per l’esecuzione dei tamponi sia per la vendita delle mascherine”.