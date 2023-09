L'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss evidenzia un aumento dei casi Covid in Italia: rispetto alla scorsa settimana sono il 44% in più.

Aumentano ancora i contagi Covid in Italia: nell’ultima settimana la crescita è stata del 44,4%. Le infezioni sono in totale 30.777, quasi 10mila in più rispetto alla settimana precedente. I nuovi casi sono circa 4mila al giorno, almeno quelli dichiarati: è probabile che il numero reale, considerando il ricorso ai tamponi fai da te, sia molto più elevato.

Il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità segnala anche l’aumento dell’incidenza settimanale dei casi, che passa da 36 a 52. In lieve crescita anche l’Rt, ovvero l’indice di contagio: è passato da 1,12 a 1,20, ben oltre la soglia epidemica di uno che fa pensare a un ulteriore aumento nei prossimi giorni.

Covid, i dati del monitoraggio dell’Iss

L’aumento dei casi rispetto alla scorsa settimana è del 44%, stesso dato che si era già registrato sette giorni fa. In lieve aumento anche i ricoveri: l’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari ha raggiunto il 3,8% (contro il precedente 3%), con 2.378 ricoverati positivi al Covid. Per le terapie intensive l’aumento segnalato è dallo 0,6% allo 0,9%.

Per quanto riguarda le varianti, ancora in Italia non vengono segnalati casi relativi a Pirola, la mutazione sotto osservazione dell’Oms. Continuano a dominare le varianti del ceppo chiamato Gryphon, come Kraken ed Eris (al 43,5%).